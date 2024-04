Hortus - l’area eventi sarà intitolata a David Sassoli | c’è l’ok dalla Prefettura

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Prefetto di Benevento Carlo Torlontano ha comunicato di aver firmato l’autorizzazione, in deroga, per l’intitolazione deldell’conclusus alla memoria di. “Ringrazio il Prefetto Torlontano per la sensibilità dimostrata. La città di Benevento potrà rendere omaggio alla memoria di un giornalista acuto e di un uomo politico che ha incarnato un europeismo autentico e sincero.ufficialmente con una cerimonia, a metà giugno. Sceglieremo la data d’intesa con la famiglia”, scrive il Sindaco di Benevento Clemente Mastella. L'articolo proviene da Anteprima24.it.