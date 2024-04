Hockey A2 Pumas a Sarzana Rotellistica a Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) VERSILIA Versilia spalmata su tre giorni la 14^ giornata di serie A2 girone B: ieri è stata anticipata Matera-Castiglione; oggi si giocano Follonica-Salerno (ore 18),Farmaè eCamaiore (20,45); domani alle 18 chiusura con Forte dei Marmi-Cgc Viareggio. LaCamaiore cerca di consolidare il proprio secondo posto facendo visita alreduce dalla netta sconfitta di Viareggio e sulla carta sfavorito, anche se da non sottovalutare. All’andata i bluamaranto di Orlandi s’imposero per 8-4. Non appaiono impossibili anche gli impegni esterni delle formazioni viareggine. AlaFarmaè, che deve recuperare la partita di Salerno, potrebbe comunque non avere vita facile contro i liguri battuti per 5-3 ...