ho. Mobile potrebbe avere iniziato a testare il 5G

La Lazio dice addio al sogno Champions perdendo contro il Bayern e Ciro Immobile viene additato come responsabile. “Un giorno sei re per 206 incredibili reti con la maglia della Lazio , quello dopo ... (ilnapolista)

Ciro Immobile non è nel suo miglior momento della carriera: nelle ultime settimane sono arrivate critiche e insulti dopo l’addio di Sarri Ciro Immobile non è nel suo miglior momento della carriera: ... (calcionews24)

ho. Mobile, il 5G di Vodafone è finalmente in arrivo - ho. Mobile attiva il 5G per alcuni dei suoi clienti: gradualmente la rete 5G di Vodafone potrebbe essere aperta a tutti.tomshw

Serie A, il Milan pensa all'esonero di Pioli - Stefano Pioli potrebbe non concludere la stagione in corso al Milan: come riportato da "La Gazzetta dello Sport" oggi in edicola, il club rossonero starebbe valutando in queste ore ...tuttojuve

A Lanciano Fiera gli stati generali della LND. Dal polo fieristico dell’Abruzzo si progetterà il futuro del calcio - Nasce LND Quarto Tempo: L’innovazione del calcio dilettantistico. Dal 17 al 19 Maggio dirigenti federali, società, tesserati, sportivi ed aziende sponsor insieme per progettare il futuro ...chietitoday