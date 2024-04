Ho 61 anni ma me ne sento 38 Il segreto? Sveglia all’alba - allenament - carne e limite ai carboidrati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) “Il curioso caso di Benjamin Button“, film vincitore di tre Premi Oscar, ruota attorno alla storia del protagonista (interpretato da Brad Pitt) che, appena nato, rivela tutte le caratteristiche di un uomo di ottant’. Sembra debba morire subito, invece la sua esistenza si rivelerà il contrario di ciò che è la vita di un uomo normale. La trama del film ha ricordato a molti la vicenda di Dave Pascoe, un uomo statunitense, che vuole fare capire a tutti che Benjamin Button non è solo un personaggio inventato. Dave ha 61, ma afferma di avere un’età biologica di poco inferiore ai 38. Ex ingegnere della sicurezza ora in pensione, ha ora un solo obiettivo: riportare indietro il suo orologio genetico. Sul suo sito web, Dave condivide i suoi elaborati piani dio e dieta, affermando di assumere ben 158 integratori al giorno. Per ...