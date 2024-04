Highlights Rybakina-Paolini 6-3 5-7 6-3 - Wta 500 Stoccarda 2024 VIDEO

(Di venerdì 19 aprile 2024) Jasmineesce di scena ai quarti di finale del Wta 500 di. L’azzurra dà filo da torcere cede al terzo set a un’altalenante Elenacon il punteggio di 6-3 5-7 6-3. Match che la kazaka sembrava poter chiudere in due set (avanti 6-3 4-2) ma, nel momento di maggiore difficoltà, è uscito fuori il carattere di, che è riuscita a trascinare la numero 4 del tabellone al terzo set. Terzo set in cui la numero 13 del mondo va avanti di un break sul 2-0, ma poi subisce il ritorno prepotente di, che trova il break in tre dei successivi quattro turni di servizio dichiudendo 6-3 5-7 6-3 in due ore e dieci minuti di gioco. Ecco glidella sfida. SportFace.

