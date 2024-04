Hezbollah - cosa significa e che cos’è

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 19 aprile 2024) La crisi in Medio Oriente ha raggiunto livelli tali da far ipotizzare lo scoccare della mezzanotte sul Doomsday Clock. L’attacco sferrato dall’Iran, e non solo, ai danni di Israele ha sollevato nuovamente l’attenzione di molti sui fragilissimi equilibri in quest’area del mondo tanto cruciale. Tra le tante domande che si susseguono online, chi tenta di avvicinarsi al tema per comprendere gli sviluppi di geopolitica, si chiede anchesia. Per questo motivo proviamo a fornire dettagli utili per avere un quadro preciso della situazione.Quando si parla di, si fa riferimento a un’organizzazione paramilitare. Una vera e propria potenza in Medio Oriente, dal seguito enorme, il cui schieramento in questo conflitto va ad ampliare il già complesso fronte. Al tempo stesso, ...