Heidenheim vs RB Leipzig – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’RBcercherà di aumentare le proprie speranze di arrivare tra le prime quattro della Bundesliga quando si recherà alla Voith-Arena per affrontare l’sabato 20 aprile pomeriggio. I Roten Bullen cercheranno di completare la doppietta contro i padroni di casa dopo la vittoria per 2-1 nel match di andata di quattro mesi fa. Il calcio di inizio divs RBè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavs RBa che punto sono le due squadreL’non è riuscito a dare seguito al memorabile trionfo casalingo per 3-2 contro il Bayern Monaco con altri tre punti, dovendosi accontentare di un pareggio per 1-1 con il VfL Bochum lo scorso fine settimana. L’FCH stava per ...