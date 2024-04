Hancko giocatore molto forte Calzona non dorme la notte per i problemi difensivi del Napoli!

(Di venerdì 19 aprile 2024) De Matteis:non cilaper questie non si spiega come non si possano portare a casa risultati con le squadre più deboli Calori, Sollazzo, D’Angelo, Gautieri, De Matteis, Scotto, Vigliotti, Christillin, Valcareggi a Kiss KissAlessandro Calori, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss“Siache Bari fecero un campionato straordinario l’anno scorso, poi quest’anno è cambiato il manico dele di conseguenza è cambiato quasi tutto. La squadra che vinse il campionato non c’è più, son cambiate diverse guide tecniche e si perdono certezze. Ciò che fece ilera inaspettato, cambiò tutti i suoi migliori uomini ...

"Calzona non ci dorme la notte per i problemi difensivi del Napoli. E' a Castel Volturno dalle 8 alle 20 con il suo staff" - "Credo che Calzona sia stata la scelta giusta per il Napoli. Serviva una persona che conoscesse l’ambiente e lo spogliatoio oltre che i calciatori. Quel 4-3-3 che un po’ ha incantato lo scorso anno tu ...napolitoday

SLOVACCHIA - De Matteis: "Napoli, Calzona scelta giusta, Hancko Lo vedrei bene in azzurro" - Paolo De Matteis, team manager della Slovacchia, ha rilasciato un’intervista a "Radio Goal", in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli: “Vivo a Napoli perchè mio figlio va ancora a scuola qui e poi per sta ...napolimagazine

"Calzona ha parlato con Hancko, sa convincere i giocatori sulla bellezza di Napoli". Il retroscena - Ciccio Calzona starebbe facendo da intermediario per convincere il forte difensore centrale slovacco a trasferirsi al Napoli l'anno prossimo.areanapoli