Guterres - stop al ciclo di ritorsioni in Medio Oriente

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il segretario generale dell'Onu, Antonio, dopo l'attacco di Israele all'Iran "ribadisce che è giunto il momento di fermare il pericolosodiin". Il portavoce del Palazzo di Vetro Stephane Dujarric in una nota afferma che il segretario generale "condanna qualsiasi atto di ritorsione e fa appello alla comunità internazionale affinché lavori insieme per prevenire ogni ulteriore sviluppo che potrebbe portare a conseguenze devastanti per l'intera regione e oltre".