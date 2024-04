Gundogan si ricrede su Araujo | La sconfitta contro il Psg può capitare - deve servirci per migliorare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ilkaysi era reso protagonista del post-partita di Barcellona-Psg, accusando il compagno di squadradi aver compromesso la partita con la sua espulsione. In seguito, il centrocampista tedesco ha fatto chiarezza sulle sue dichiarazioni.: «Puòunail Psg, ora pensiamo al Clasico» Ai canali ufficiali del club blaugrana ha dichiarato: «Lail Psg può. Nel Barcellona ci sono molti giocatori giovani e con poca esperienza in Champions. Quello che è successoservire da motivazione e per correggere gli errori.» Ha aggiunto sul match di domenica serail Real Madrid: «Ora non vediamo l’ora che arrivi il Clasico. Il calcio è ...