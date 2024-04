Guerra in Sudan | un conflitto di cui nessuno parla

Dal 15 aprile 2023 in Sudan è in corso una Guerra civile che sta lacerando il Paese e dimenticata da buona parte delle cancellerie internazionali. In dieci mesi sono state distrutte infrastrutture, ... (it.insideover)

8.08 A un anno dall'inizio della Guerra in Sudan , "un'intera generazione potrebbe essere distrutta". E' quanto sostiene l'Onu, che riferisce di milioni di bambini sfollati, che soffrono la fame,sono ... (televideo.rai)

I "Russian Afrika Korps" e l'insidia per l'Europa: ecco gli obiettivi della nuova Wagner - La Wagner non è morta con Prigozhin anzi, continua ad operare in Africa dove la penetrazione russa dura sin dai tempi dell'Unione Sovietica. Ecco a cosa punta ...ilgiornale

L’abisso Sudan e il mondo tace - MONDO. Le guerre che più o meno direttamente non coinvolgono gli Stati Uniti e l’Europa, raramente arrivano al dibattito pubblico. Non ci sono responsabilità occidentali da chiamare in causa né un ...ecodibergamo

In Sudan la più grave crisi umanitaria al mondo dopo un anno di Guerra - Ad un anno dal conflitto, in Sudan c'è la crisi umanitaria più grave al mondo, nonostante la poca attenzione internazionale ...lifegate