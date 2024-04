Guerra in Medio Oriente - Israele ha attaccato l’Iran

(Di venerdì 19 aprile 2024) Alle 4:30 del mattino, ora locale italiana,ha effettuato un’azione militare controin risposta agli eventi del fine settimana. Precedentemente,aveva dichiarato che avrebbe reagito seguendo l’attacco del, che aveva inviato centinaia di missili e droni contro il territorio israeliano durante la notte tra sabato e domenica. 06:40 – “ha detto non avrebbe colpito il nucleare” Preavvisando gli Usa dell’imminente attacco in Iran,ha assicurato Washington che non avrebbe colpito i siti nucleari. Lo riferiscono dirigenti Usa citati dal Guardian. 06:20 – La base colpita ospita una flotta di F-14 La base ospita da tempo la flotta iraniana di F-14 Tomcat di fabbricazione americana, acquistati prima della rivoluzione islamica del 1979. ...

