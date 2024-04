Green di lusso - con la iX2

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) La nuova generazione della BMW X2 introduce anche nuove motorizzazioni completamente elettriche, come la eDrive20 con un singolo motore da 204 cv a trazione anteriore, e la iX2 xDrive30 con 313 cv e trazione integrale. Sul fronte dell'estetica, la iX2 si distingue per un badge BMW incorniciato in blu sul frontale. Dettagli come minigonne pronunciate, maniglie delle porte a filo e una carrozzeria scolpita completano l'aspetto esterno. All'interno, l'abitacolo offre un ambiente rilassante con l'uso di materiali di alta qualità. Il sistema di infotainment Curved Display unisce un cruscotto digitale da 10,25" e uno schermo da 10,7", entrambi controllati dal nuovo sistema operativo BMW OS 9, che offre una vasta gamma di funzionalità e informazioni. La vettura è dotata di una lunga lista di assistenti alla guida, che vanno dall'aiuto alla guida in autostrada al parcheggio assistito, molti dei ...