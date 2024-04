Grazie - Atalanta | mai una sconfitta è stata così dolce E potrò dire io c’ero

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ora l’impresa è completa: l’torna in una semifinale europea dopo 36 anni. Si, è tutto vero, il Liverpool, pur vincendo al Gewissad un rigore dopo 5 minuti, viene eliminato da una sontuosa Dea che compie un capolavoro impensabile al momento del sorteggio. Le mie sensazioni pre match sono di grande tensione e preoccupazione nonostante il triplo vantaggio di Anfield. Gli uomini di Kloop sono capaci di qualsiasi cosa, vuoi vedere che ci tirano matti tutta la sera? Ci pensa subito Ruggeri a spianare la strada ai Reds con il fallo di mano che permette a Salah di trasformare il rigore. Peggio dinon poteva iniziare: la squadra risente per qualche minuto del colpo a freddo, ma poi si riprende con grande energia. Il Liverpool comanda il gioco, ma i nostri sono tosti e grintosi. La Pisani li sostiene a gran voce, dopo che ...

“La Famiglia Barone, la Famiglia Commisso e tutta la Fiorentina , in questo momento di profondo dolore, desiderano ringraziare la Lega Serie A, l’ Atalanta e la F.I.G.C. per la vicinanza e la ... (sportface)

Da inizio stagione è probabilmente uno dei tempi più ricorrenti e discussi in casa Atalanta. Ciò che inizialmente poteva essere inquadrato come un potenziale problema, di difficile risoluzione, si ... (bergamonews)

Padovan: «Sorridiamo perché avremo 5 italiane in Champions, ma non abbiamo un grande calcio» - Padovan: «Sorridiamo perché avremo 5 italiane in Champions, ma non abbiamo un grande calcio». Le dichiarazioni Il giornalista Giancarlo Padovan a Sky Sport ha commentato il traguardo raggiunto ieri se ...juventusnews24

Il Cagliari cerca punti salvezza, ma è in pole la vittoria della Juventus a 1,77 - La Serie A torna in campo dopo l`infrasettimanale di Europa e Conference League che ha sorriso al calcio di casa nostra, buon viatico per i prossimi Europei di.calciomercato

Italia forza 5 - Grazie alle qualificazioni di Roma, Fiorentina e Atalanta, nella prossima edizione di Champions League l'Italia forza 5.ilnuovoterraglio