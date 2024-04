Grande Fratello - chiedono ad Angelica Baraldi se soffra le dicerie sul suo rapporto con Mirko e Perla | la sua risposta

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 19 aprile 2024)in questi ultimi giorni è stata un po’ presa di mira da alcuni commenti social di alcuni utenti che l’hanno vista mettersi “in mezzo” ai Perletti, ossia la coppia formata daBrunetti eVatiero. Sul web infatti si mormora già da tempo che la vincitrice dell’ultima edizione delnutra un po’ di gelosia nei confronti dell’ex compagna di avventura, e soprattutto dell’amicizia tra il suo fidanzato e. Motivo per cui ancora oggi i tre non si sono ancora riuniti. Ieri però ad intervenire sui social per mettere chiarezza ai rumor ci ha pensato proprioche su Instagram ha affermato di non essere completamente gelosa deltra. ...