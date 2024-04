GPS docenti 2024 2026 - su quali posti si calcolerà riserva del 15% per servizio civile universale?

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ci sarà ancora poco da attendere per l'avvio delle procedure di aggiornamento delle GPS. Dopo il parere del CSPI sulla seconda BOZZA il Ministero dovrebbe pubblicare l'ordinanza ministeriale che darà il via a tutte le operazioni, per non incappare in ritardi che comprometterebbero l'avvio dell'anno scolastico. L'articolo .