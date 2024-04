Governo | Tajani - ' uniti e coes - checché ne dica opposizione'

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "nel', abbiamo sempre dimostrato che noi siamoi, siamo sempre insieme a ogni competizione elettorale, una coalizione che va sempre unita". Lo dice Antonio, leader di Fi e ministro agli Affari esteri, intervenendo a Potenza per il comizio finale di Vito Bardi.

Informativa urgente del governo questa sera alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, riunite a Palazzo Madama per gli aggiornamenti del caso dopo l’attacco mosso la notte del 13 e 14 ... (open.online)

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani , ha dichiarato durante un forum all'ANSA che il governo italiano è fortemente impegnato per la pace e sarebbe pronto ad inviare truppe qualora ... (panorama)

In piena crisi Medio rientale, nelle ore in cui si paventa, tra annunci e smentite, una risposta israeliana all’attacco iraniano, il ministro degli Esteri Tajani ribadisce la linea da perseguire: ... (secoloditalia)

Basilicata, Tajani: Bardi capace di allargare confini coalizione - Potenza, 19 apr. (askanews) – “Siamo convinti che Barbi abbia tutte le carte in regola per governare altri cinque anni, ha fatto molto bene, ha fatto un lavoro molto positivo. E’riuscito ad allargare ...askanews

Guerra alle fake news per elezioni libere da interferenze. Il G7 contro la disinformazione - I ministri degli Esteri si sono impegnati a collaborare per proteggere la democrazia dalle interferenze straniere e dall’utilizzo dell’intelligenze artificiale per minare le democrazie ...formiche