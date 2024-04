Governo | Salvini - ' unito e compatt - Conte e Schlein si mettano anima in pace' **

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Il centrodestra "èo a livello nazionale, sil'ine i loro sostenitori: governeremo tutti e 5 gli anni della legislatura, non un minuto in meno". Così Matteonel comizio per la chiusura della campagna elettorale di Vito Bardi a Potenza.

