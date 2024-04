Governo | Meloni martedì riceve presidente Tagikistan - poi Cdm

"La sera in cui Draghi decise di dimettersi, per le insanabili divergenze politiche, mi rendevo conto che avevamo vinto una partita difficilissima grazie alla solidità della squadra. Se oggi per ... (quotidiano)

Primo comizio di Arianna Meloni per FdI. Poi l'annuncio: "Non mi candido in Ue" - "Portiamo il modello italiano in Europa", afferma la sorella del presidente del Consiglio a Viterbo in vista dell'avvio della campagna elettorale europea. E aggiunge: "Non voglio fare la leader, resto ...ilgiornale

Meloni in Basilicata: “abbiamo fatto molto di più di tanti governi di sinistra” - Il premier Giorgia Meloni è a Potenza nell’ultimo giorno di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Basilicata a sostegno di Vito Bardi. “Voglio ringraziare i leader del centrodestra.strettoweb

Medio Oriente, De Luca: “L’occidente è colpevole, abbia il coraggio del dialogo o si apre la strada della guerra nucleare” - A Gaza, in Israele, in Iran, “ci stiamo avvicinando davvero a una situazione di grandissimo pericolo”. Così Vincenzo De Luca nel solito punto stampa del venerdì pomeriggio. Analizzando la situazione i ...ilfattoquotidiano