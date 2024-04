Governo - Cgil e Uil tornano in piazza | adesso basta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 apr. (askanews) –e Uilin. Dopo gli scioperi di novembre e dicembre scorsi contro la manovra economica e quello dell’11 aprile per sollecitare misure più incisive per arginare le morti sul lavoro, domani le due confederazioni sfileranno in corteo, a Roma, su salute e sicurezza, diritto alla cura e sanità pubblica, riforma fiscale e tutela dei salari. La manifestazione nazionale, il cui slogan è “!”, si concluderà inle Ostiense (concentramento alle 9.30 inle La Malfa, partenza del corteo in viale Aventino alle 10.30) con i comizi dei leader delle due organizzazioni, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Non si allenta, dunque, la pressione dei due sindacati sulMeloni. Una ...