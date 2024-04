(Di venerdì 19 aprile 2024) Giornata idilliaca a Hilton Head Island, con condizioni meteo perfette e un grande spettacolo per ildell’RBC. Ad approfittarne più di tutti è J.T., che guida la classifica con il suo -8 di giornata.ilMajor stagionale riparte di gran carriera il PGA Tour, con il quinto Signature Event stagionale con tutti i big in campo. Seconda posizione a due colpi di distanza dal leader per Colline Seamus. Nove birdie e un bogey sulla carta di J.T., con l’americano che scopre di essere in giornata all’alba del suo, con l’approccio imbucato al par 3 della buca quattro che apre una striscia di quattro birdie consecutivi. Prime nove stellari per il nativo di Hickory ...

Golf, J.T. Poston sorprende i big dopo il primo giro a Harbour Town. Power e Morikawa inseguono all’RBC Heritage - Giornata idilliaca a Hilton Head Island, con condizioni meteo perfette e un grande spettacolo per il primo giro dell'RBC Heritage. Ad approfittarne più di tutti è J.T. Poston, che guida la classifica ...oasport

Nelly Korda makes strong start to LPGA record bid - The world No. 1 American was two strokes behind compatriot Lauren Coughlin at the Chevron Championship. Read more at straitstimes.com.straitstimes

J.T. Poston leads RBC Heritage with exhausted Scottie Scheffler six back - Scottie Scheffler is running on fumes after an exhausting Masters victory just four days ago. He hit a shank from a bunker. He nearly lost his mind from mud on his Golf ball. And he still managed a ...nbcsports