Gli scatti vincitori del World press photo 2024

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 19 aprile 2024) "A Palestinian Woman Embraces the Body of Her Niece" è il titolo della foto vincitrice delof the year, giunta alla 67esima edizione, che sceglie e premia ogni anno i migliorigiornalistici di tutto il mondo. Quest'anno i partecipanti erano 3.851 fotografi provenienti da 130 paesi diversi. Sono quattro le categorie in cui sono organizzati i premi e quella principale è stata assegnata appunto alla foto scattata da Mohammed Salem, di Reuters, che raffigura una donna palestinese mentre tiene in braccio il corpo della nipote nella Striscia di Gaza. Il premio per ilstory of the year va invece a "Valim-babena", di Lee-Ann Olwage per Geo. L'immagine racconta una storia di salute mentale. Paul Rakotozandriny è un novantunenne ...