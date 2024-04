Gli paghiamo l' università non perché rompano le scatole La bordata di Feltri agli studenti della Sapienza

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si parla degli scontri allada Bianca Berlinguer a Prima di domani, su Rete 4, nella puntata del 19 aprile. In collegamento c'è Vittorioche critica i ragazzi che protestano. "Gliche protestano e fanno sciopero sono una minoranza, gli altri vanno inper studiare", premette il fondatore di Libero e direttore editoriale de Il Giornale. "Noi genitoril'ai figli nonvadano in piazza a rompere lealla gente mai ragazzi studino", conclude Vittorio. In studio c'è anche Concita De Gregorio che invece difende gli. "Da che mondo e mondo gli ...

C'è una tassa che paghiamo quando acquistiamo un biglietto per un volo aereo e una quota importante serve a finanziare l'Inps . Eppure la tassa nasce come addizionale comunale, ma di questi soldi ai ... (today)

Una sola parola di Khamenei e gli ostaggi verrebbero rilasciati. Allora perché il mondo non fa pressioni sull’Iran - Circa 133 ostaggi israeliani innocenti sono ancora trattenuti illegalmente da Hamas nei tunnel e in appartamenti nascosti all’interno della striscia di Gaza. Il 7 ottobre, Hamas e altri gruppi hanno d ...israele

Meloni e il comizio a Potenza: «La sinistra simpatizza con chi aggredisce gli agenti. Voglio un fisco amico, che non ti vessa» - La premier Giorgia Meloni e il comizio finale per Vito Bardi, candidato presidente alla regionali in Basilicata. «È finita la repubblica delle banane. La sinistra può anche stracciarsi le vesti, non m ...corriere

Inceneritore Roma, il presidente di Assoambiente sottolinea gli aspetti positivi. Il fact checking delle Associazioni - In una nota Rete Tutela Roma Sud risponde alle critiche del presidente di Assoambiente Chicco Testa a chi è contro l'inceneritore di Santa Palomba. "Facciamo un fact Checking", dice la Rete ...ecodallecitta