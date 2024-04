Gli esperti della Società Italiana di Medicina Interna suggesiscono 10 buone pratiche che tutti possono adottare per proteggere noi stessi e l' ambiente da queste minuscole - ma dannosissime tossine

Leggi tutta la notizia su iodonna

Particolarmente insidiose per la loro capacità di accumulare sostanze tossiche come pesticidi e altri inquinanti, le microplastiche rappresentano sempre di più una minaccia significativa per la salute dell'uomo, degli animali e di tutto l'. E in un'epoca in cui la coscienza ambientale è al centro del dibattito globale, questo pericolo, invece, rimane ancora largamente sottovalutato e misconosciuto, nonostante il suo effetto profondamente impattante.