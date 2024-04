Giulio Ciccone torna a correre! Si riparte dal Romandia | Mi sento rinato - ho sentito il fuoco dentro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 aprile 2024)può finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. Due mesi fa è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di una cisti perineale e, fortunatamente, il suo recupero sta procedendo senza intoppi. Il ciclista, capace di conquistare la maglia a pois di miglior scalatore all’ultimo Tour de France, ha ricevuto l’ok dai medici per riprendere gli allenamenti in bicicletta un mese dopo l’intervento e ora, dopo altre quattro settimane, i riscontri sono rassicuranti. Il 29enne ha ripreso pienamente la sua posizione in sella e dal punto di vista delle prestazioni sta affrontando con successo i carichi di lavoro necessari per avere la condizione giusta in vista delle competizioni. L’alfiere della Lidl-Trek tornerà in gara al Giro di, breve corsa a tappe che andrà in scena sulle strade svizzere dal 23 al 28 ...