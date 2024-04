Giuliano recordman di visite al Belvedere di Palazzo Lombardia | ha saltato solo 5 appuntamenti su 200

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si chiama, ha 83 anni ed è ildellealdel 39esimo piano di, sede della Giunta regionale lombarda. Anche in occasione delle aperture per la Design week, non ha mancato un appuntamento: “Quando è possibile salgo al 39esimo piano perché ogni volta c'è sempre qualcosa di bello da vedere, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire” racconta, che abita in zona, nel quartiere Isola, dove ha trascorso gran parte della sua vita. Impiegato alla Montedison, che aveva sede fra via Pola e via Taramelli, in un edificio che per un certo periodo ha ospitato anche la giunta regionale prima che fosse ultimato. Da quando il, che oggi è intitolato ...