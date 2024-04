Giulia Salemi - online il secondo episodio del podcast ‘Non lo faccio x moda’

(Di venerdì 19 aprile 2024) Dopo aver scalato la classifica deipiù ascoltati su Spotify raggiungendo la quarta posizione con il primo, torna Non lox moda. La seconda puntata deldiè, infatti,dalle ore 12 di venerdì 19 aprile, alle 12.00 sia su YouTube e sulle piattaforme di streaming. Foto da Ufficio Stampa La padrona di casa accoglie i suoi ospiti in un salotto dove i vari protagonisti si mettono a nudo, raccontandosi liberamente. Questa settimana la conduttrice radiofonica e televisiva, modella influencer con oltre 2 milioni di follower incontra Cristina Fogazzi aka Estetista Cinica di cui racconta gli esordi fino al successo. Comprese le cadute che portano alle vittorie, dalla fame vera di una giovane estetista fino a diventare ...

