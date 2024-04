Giro di Romandia 2024 - il ritorno di Ciccone | Mi sento rinato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Roma, 19 aprile- La seconda rinuncia consecutiva ald'Italia pesa come un macigno per Giulio, un anno fa fermato dal Covid e oggi dai postumi dell'operazione di rimozione di una cisti perineale. Il corridore della Lidl-Trek, tuttavia, ha già dimostrato di saper reinventare con ottimo profitto la sua stagione ed è così che andrà anche stavolta: niente Corsa Rosa, ma nel mirino ci finiscono Tour de Francee Vuelta, entrambi preceduti da diverse corse propedeutiche. La prima sarà l'imminentedi, in programma dal 23 al 28 aprile. I dettagli Nonostante lo smacco di dover saltare ancora la corsa di casa, tra l'altro proprio nell'anno del dichiarato assalto alla classifica generale,...