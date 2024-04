Giovanni Motisi - ecco il nuovo identikit del killer di Cosa nostra | è tra i latitanti più pericolosi d' Italia

Stupro di Palermo, al via il procedimento per i sei ragazzi coinvolti - Ha avuto inizio a Palermo il processo per la violenza di gruppo avvenuta il 7 luglio 2023 in un cantiere dismesso del Foro Italico. Sono sei i ragazzi coinvolti, il settimo è già stato condannato dal ...notizie

Giovanni Motisi: alla ricerca dell’ultimo latitante di Cosa Nostra - La ricerca del latitante più noto della mafia corleonese continua, con la pubblicazione del nuovo identikit del presunto "killer di fiducia" di Totò ...canalesicilia

Mafia, diffuso il nuovo identikit di Giovanni Motisi - La polizia ha diffuso un nuovo identikit di Giovanni Motisi, ultimo latitante protagonista della fase stragista di Cosa nostra.notizie