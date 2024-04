(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 apr. (Adnkronos) -e visite di prevenzione oncologicaneldi: così laLega italiana lotta ai tumori celebra lanazionale, in programma lunedì 22 aprile. A supportare la, i medici e i camper sanitari del progett

GUBBIO – Dal 18 al 24 aprile, visite , colloqui ed esami gratuiti sono in programma al Presidio ospedaliero di Gubbio – Gualdo Tadino che aderisce all’H-Open Week, in occasione della ’Giornata ... (lanazione)

Giornata salute donna, il 22 screening gratuiti della Lilt nel cuore di Roma - Roma, 19 apr. (Adnkronos salute) - Screening e visite di prevenzione oncologica gratuiti nel cuore di Roma: così la Lilt Lega italiana lotta ai tumori celebra la Giornata nazionale della salute della ...lagazzettadelmezzogiorno

Palermo, Parco della salute: Giornata di sport con Vivi Sano e altre associazioni - PALERMO – Sabato 20 aprile è in programma una Giornata al Parco della salute “Livia Morello” con Vivi Sano e le associazioni partner. Previste tante attività gratuite nel corso dell’evento. La ...livesicilia

Giornata nazionale per la salute della donna. Martedì 23 aprile visite gratuite a piazza Duomo - Un evento dedicato alla salute femminile per la prevenzione del tumore al seno e del collo dell’utero, nella settimana in cui ricorre la Giornata Nazionale della salute della Donna. Martedì 23 aprile, ...tempostretto