Giornata mondiale della Terra - l' Italia torna sul K2 in una spedizione per lo studio dei ghiacciai

Latina – Lunedì 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra , evento che ogni anno mobilita un miliardo di persone per la salvaguardia del Pianeta Terra . Nell’ambito delle iniziative di promozione ... (temporeale.info)

Il 22 aprile si celebra l’Earth Day, Giornata Mondiale della Terra, nasce nel 1970 in America ma con gli anni si è trasformato in un evento di portata globale. Diversi gli eventi in centinaia dei ... (velvetmag)