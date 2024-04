Giornata della Terra a Villa Borghese | i bambini incontrano i Vigili del Fuoco | FOTO

(Di venerdì 19 aprile 2024)mondialea Roma, idele ragazzi a. Eventi e iniziative, le immagini. Idelper lamondiale– (ilcorrierecitta.com)Idelpartecipano alla 54°Mondialeggio per la, in programma dal 18 al 21 aprile. L’evento si svolge presso lazza del Pincio e Galoppatoio di...

Torna oggi in campo la Serie B per le partite della 34esima giornata della stagione 2023/2024. In questo turno si giocherà da venerdì a domenica. Vediamo insieme dove vedere le partite della Serie ... (superguidatv)

Torna in acqua la squadra delle Florence Dragon Lady - Torna in in acqua la squadra delle Florence Dragon Lady - Lilt, il team della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Firenze composta da donne che praticano la disciplina sportina Dragon boat c ...ansa

Prato, le iniziative alla Lazzerini per la Giornata internazionale del libro - Tante proposte originali per celebrare il libro e dargli sempre una possibilità, anche nell’ultima tappa del suo ciclo di vita ...lanazione

Lav celebra anche a Lucca la Giornata della Terra con un evento dedicato all’alimentazione - In vista della Giornata mondiale della Terra, in programma lunedì (22 aprile), Lav Lucca festeggia con il Lav’s Earth day, con una cena che si terrà oggi (19 aprile) alla pizzeria le Mura in viale ...luccaindiretta