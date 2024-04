Giornata della Terra 2024 | eventi e iniziative in Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 aprile 2024) Bologna, 19 aprile- Lainternazionalesi avvicina e mai come quest’anno assume un significato particolarmente simbolico, visti i cambiamenti climatici e le problematiche ambientali che il nostro pianeta sta affrontando. La celebrazione cade secondo calendario, come ogni anno, il 22 aprile e per l'occasione si possono vivere in tutto il territorio dell’e attività dedicate alla natura e alla sostenibilità. Ecco alcuni appuntamenti da ricordare. Perché si festeggia l'Earth Day? Se ne parla per la prima volta durante una conferenza dell'Unesco a San Francisco risalente all'ottobre 1969, in cui l'attivista statunitense John McConnell propone l'istituzione di unaper celebrare la vita sul ...