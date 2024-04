Giorgio Armani apre a una svolta storica | possibili fusioni o quotazione in Borsa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il futuro è più incerto che mai., per il momento, non esclude nessuna ipotesi per il suo gruppo. Neanche quelle die acquisizioni contro cui per anni si è battuto per mantenere tutta l’indipendenza possibile. Ora, però, lo stilistaanche a questatà, ritenendo plausibile sia un’unione con qualche rivale più grande sia lainha risposto a una serie di domande di Bloomberg ribadendo quanto, a suo giudizio, “l’indipendenza dai grandi gruppi” possa essere “ancora un valore trainante per il gruppo in futuro”. Ma oggi le certezze sono minori rispetto al passato, tanto che lo stilista non si sente “di escludere nulla”. Il futuro del gruppoIl concetto è semplice: il ...