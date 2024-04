Gioia del Colle-Putignano | incidente - morto 48enne Stamattina

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 19 aprile 2024) Intorno alle 8 il sinistro. Per cause da dettagliare due auto si sono scontrate in un tratto della strada provincialedel. Undi Santeramo in, che stava andando al lavoro adel, èsul colpo. Un’altra persona è rimasta ferita. L'articolodel proviene da Noi Notizie..