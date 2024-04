‘Gioca senza paura’ | Cesc Fabregas si esprime in modo lirico sulla stella adolescente del Manchester United

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 19 aprile 2024) Breaking:ritiene che ladelKobbie Mainoo sia destinata a raggiungere i vertici del calcio professionistico. Erik ten Hag è stato elogiato per aver introdotto il diciottennescena mondiale in questa stagione, con i Red Devils a volte afflitti da infortuni. Da allora Mainoo ha attirato l’attenzione dei media e i riflettori a suo ritmo, facendo anche il suo debutto internazionale con l’Inghilterra contro il Brasile a Wembley a marzo. GUARDA Perché Kobbie Mainoo deve iniziare per l’Inghilterra, attualmente allenatore del Como, ritiene di aver già visto abbastanza da Mainoo per sapere esattamente in quale direzione sta andando il centrocampista. “Secondo me non è solo il futuro, ma è già il presente”, ha detto ...