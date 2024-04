Gigi D’Agostino - il dj torna ufficialmente live in consolle

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il ritorno ufficiale di uno dei giganti della musica italiana degli ultimi trent’anni. Dopo quattro anni di lontananza forzata,tornerà a esibirsi dal vivo in un vero. Il Capitano della musica dance sarà a Fiera Milano(Rho). Dopo l’ospitata a Sanremo, promette di farre a ballare con i suoi brani-culto come “L’amour toujors“, “Bla Bla Bla“, “In my mind“, “Another way“, “La passion” e tanti ancora. Sarà un ritorno vero e proprio, di cui lo stesso artista ha parlato dopo l’allontanamento dovuto alla grave malattia avuta. “Di certo non sono più quello di prima. Del resto, se finisci sotto un treno e ti salvi, i danni restano. Ora però ho questa meravigliosa seconda vita che non pensavo di poter avere e ne sono felice, rivedo spiragli di luce dove pensavo che ci fosse ...