Gianfranco Bonzi scomparso dopo la truffa amorosa | dietro il profilo c’è un uomo che si fingeva Dua Lipa

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il mistero avvolge la scomparsa di, custode di Milano, 59 anni, èdal 23 marzo, senza notizie su dove si trovi. Ecco cosa sappiamo finora: Scomparsa dalla zona di Breraè stato visto l’ultima volta in via Borgonovo, zona Brera a Milano. Nonostante ricerche e indagini approfondite, non ci sono indizi sulla sua scomparsa. Sospetti di unaC’è il sospetto chepossa essere rimasto vittima di unasui social. Si ritiene che sia stato contattato da qualcuno che si spacciava per la cantante britannica Duasu unfalso. La rivelazione di questo inganno potrebbe ...