Giancarlo Esposito pensò di organizzare il proprio omicidio | Ero caduto in basso

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Durante una sua recente apparizione nello show radiofonico Jim Norton & Sam Roberts,ha rivelato che, prima di ottenere l’iconico ruolo di Gus Fring in Breaking Bad, era così al verde chediil. In questo modo, i suoi figli avrebbero potuto mettere le mani sulla sua assicurazione sulla vita e godere di una certa tranquillità finanziaria. Secondo quanto riportato da Variety, l’attore valutò di compiere questo drammatico gesto intorno al 2008, un anno prima che Breaking Bad stravolgesse la sua carriera, aprendogli le porte di produzioni come The Mandalorian e The Boys. Alla domanda su come sia scampato alla bancarotta,ha risposto: “La mia via d’uscita nel mio cervello era: ‘Ehi, ottieni un’assicurazione ...