Germania - Nagelsmann rinnova fino al 2026 | Scelta di cuore

(Di venerdì 19 aprile 2024) Niente ritorno al Bayern Monaco per Julian, che hato il contratto con laal, al termine dei Mondiali in programma in Nord America. Per il commissario tedesco si prospettava un ritorno ad un club, anche perché il suo contratto era in scadenza al termine di Euro 2024. A sorpresa, invece, la Federcalcio tedesca ha ufficializzato il suo prolungamento. “E’ stata unadi. Allenare la Nazionale e lavorare con i migliori giocatori tedeschi è un grande onore. Vogliamo fare bene all’Europeo e non vedo l’ora di affrontare le qualificazioni per i Mondiali” ha dichiarato. Molto soddisfatto anche il presidente federale Bernd Neuendorf, che ha spiegato: “Si tratta di un segnale forte sia per la Federazione ...