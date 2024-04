Germania | colosso del settore chimico positivo sul mercato cinese

Germania, lo strappo di Scholz: «Non ci sganciamo dalla Cina» - (Europa) Tutti gli alleati sono arrabbiati con il cancelliere: i partner della "coalizione Semaforo" scandalizzati dal disallineamento rispetto alla rotta Bruxelles-Nato, americani in testa. Di Sebast ...ilmanifesto

L’Oréal supera 11 miliardi di fatturato nel primo trimestre 2024 (+8%) - Grazie alla performance dell’Europa e dei mercati emergenti, il colosso beauty francese ha iniziato l’anno in crescita sia in termini di volume che di valore, compensando il rallentamento dell’Asia se ...milanofinanza

Amazon, l’export delle aziende italiane sale a 3 miliardi: intesa con il governo per la lotta alla contraffazione - L’ad per l’Italia del colosso Marseglia: «L’obiettivo è portare le vendite all’estero a 4 miliardi entro il 2025». Al via la terza edizione dei Made in Italy Days ...corriere