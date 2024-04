Genoa-Lazio - si ferma per infortunio | guai per il tecnico

(Di venerdì 19 aprile 2024) La stagione dellaè tutt’altro che sufficiente e l’unico modo che ha Igor Tudor per capovolgere la situazione è quello di vincere la Coppa Italia, si cercherà la grande rimonta all’Olimpico. Laquesta sera ha disputato l’anticipo di Serie A a Marassi, contro il, vittoria importantissima per i biancocelesti di Igor Tudor che continuano a sperare nel miracolo Champions. Dopo la vittoria di ieri della Fiorentina, è arrivata l’ufficialità delle 5 squadre italiane in Champions League a partire dalla prossima stagione. La speranza della squadra capitolina è quella di arrivare sesti in classifica e “sperare” che la Roma vinca l’Europa League. Una scelta ardua per i tifosi laziali. La squadra ospite ha dominato la gara, peccando di cinicità sotto porta, ci ha pensato Luis Alberto a sbloccare la gara. Il fantasista spagnolo ...

