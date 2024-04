Genoa-Lazio | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ile isudi, match della trentatreesima giornata di. Allo stadio Ferraris da una parte il Grifone, dall’altra i biancocelesti: gli ospiti cercano una vittoria per continuare a credere in un utopico piazzamento Champions, stagione francamente finita per i padroni di casa che si sono salvati con enorme anticipo. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di venerdì 19 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Marco Parolo. SportFace.

Una stagione al bivio quella della Lazio . Nel finale di campionato e in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia, contro la Juventus, la parola chiave per la squadra biancoceleste dovrà ... (sportface)

Genova 18 aprile 2024 - Il campionato volge al termine, ma ci sono ancora obiettivi da raggiungere, con annesse gioie e dolori da vivere come squadra e da vivere come pubblico. Il primo ... (sport.quotidiano)

Le partite di oggi: il programma di venerdì 19 aprile - Esauriti gli appuntamenti delle coppe europee, si ricomincia con i fine settimana dei campionati nella giornata di oggi, venerdì 19 aprile 2024. La.tuttomercatoweb

Genoa, il diktat di Gilardino: “Fame ed equilibrio per battere di nuovo una grande Lazio” - Retegui dovrebbe tornare titolare, da capire in che posizione agirà Gudmundsson. Vitinha e Bani ancora out, in difesa spazio a Vogliacco ...genova.repubblica

Genoa e Lazio, una sfida di riscatto e ambizioni - La Lazio cerca di dare un senso ad un'annata negativa in questo ultimo mese e mezzo, dopo 45 giorni tra i più complicati delle ultime stagioni. Questi giorni hanno visto l'uscita dalla Champions, le d ...informazione