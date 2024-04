Genoa-Lazio LIVE 0-0 | tacco di Gudmundsson per Retegui - alto

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Genoa e Lazio : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Genoa e Lazio si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A ... (calcionews24)

Genoa-Lazio LIVE (0-0). Prima occasione sui piedi di Ekuban - Tutto pronto al Ferraris per l’anticipo tra Genoa e Lazio. Tra turn over e assenze le due squadre si presentano in campo con formazioni inedite. Sabelli e Badelj in panchina, in campo dal primo minuto ...genova24

Genoa-Lazio, Luis Alberto paga le conseguenze: niente fascia da capitano - Dopo le dichiarazioni le prime conseguenze: lo spagnolo è in campo ma non sarà il capitano di giornata, la fascia passa al braccio di Marusic ...cittaceleste

Lazio, Tudor: 'Cinque italiane in Champions League siano uno stimolo in più' - Igor Tudor, tecnico della Lazio, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Genoa: inevitabile la domanda sul quinto slot Champions sbloccato dalle squadre italiane.calciomercato