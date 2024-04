Genoa-Lazio LIVE 0-0 | Luis Alberto a un soffio dal gol

Formazioni ufficiali Genoa Lazio, le scelte di Gilardino e Tudor - Formazioni ufficiali Genoa Lazio: le scelte di Gilardino e Tudor in vista della 33esima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Lazio, match valido per ...calcionews24

Genoa - Lazio, tegola per Tudor: Lazzari costretto al cambio per il problema al polpaccio - Pessime notizie per Igor Tudor in vista della gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Il ...noibiancocelesti

Genoa-Lazio, Lazzari chiede il cambio ed esce per infortunio: la situazione - Si è concluso da pochi minuti il primo tempo tra Genoa e Lazio, gara che ha aperto la 33esima giornata del campionato di Serie A.laziopress