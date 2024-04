Genoa-Lazio LIVE 0-0 | Luis Alberto a un soffio dal gol - De Winter salva su Felipe Anderson

DIRETTA - Genoa-Lazio 0-0, Luis Alberto pericoloso: Martinez la mette in angolo - Tudor. 55' Sta crescendo la Lazio che guadagna ancora un corner. Dalla bandierina sempre Luis Alberto, si fa vedere Hysaj che calcia ma non trova la porta. 53' Luis Alberto pericoloso, costringe ...lalaziosiamonoi

Formazioni ufficiali Genoa Lazio, le scelte di Gilardino e Tudor - Formazioni ufficiali Genoa Lazio: le scelte di Gilardino e Tudor in vista della 33esima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Lazio, match valido per ...calcionews24

Genoa - Lazio, tegola per Tudor: Lazzari costretto al cambio per il problema al polpaccio - Pessime notizie per Igor Tudor in vista della gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Il ...noibiancocelesti