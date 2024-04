Genoa-Lazio LIVE 0-0 | Ekuban manda fuori di un nulla in contropiede - c'era Gudmundsson solo!

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Genoa e Lazio : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Genoa e Lazio si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A ... (calcionews24)

Genoa-Lazio, Lazzari chiede il cambio ed esce per infortunio: la situazione - Si è concluso da pochi minuti il primo tempo tra Genoa e Lazio, gara che ha aperto la 33esima giornata del campionato di Serie A. Prima frazione di gioco con poche occasioni, terminata con il ...laziopress

Genoa-Lazio non si sblocca: il primo tempo si accende solo nel finale - Finisce il primo tempo al Ferraris con Genoa e Lazio ferme sul punteggio di 0-0. La prima occasione è dei padroni di casa con una conclusione di Ekuban che si spegne a fondo campo. Al quarto d’ora una ...tuttonapoli

Infortunio Lazzari, costretto al cambio durante Genoa-Lazio: come sta e le condizioni - Momento difficile per Igor Tudor che nei continui esperimenti per trovare la miglior formazione ha perso Manuel Lazzari. L'esterno biancoceleste ha dato forfait a causa di un problema fisico ...ilmessaggero