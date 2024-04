Genoa-Lazio 0-1 | Luis Alberto decide il match del Ferraris e porta a -3 dalla Champions

(Di venerdì 19 aprile 2024) Genova 19 aprile 2024 - Un'azione perfetta perre unaltrimenti bloccato per entrambe le formazioni. Lasbanca il, superando ilper 0-1 grazie al gol dial termine di una perfetta azione corale dei biancocelesti. Un grande segnale di unità dopo le tante voci delle ultime settimane. La vittoria infattii capitolini a -3zonaLeague e mette ulteriore pressione alle rivali. Un peccato per i rossoblu che, come i rivali in campo, giocano un'ottima partita, senza però mai riuscire a bucare ladi Mandas, restando così al dodicesimo posto in graduatoria. Primo tempo Gilardino conferma quasi totalmente la formazione della vigilia, lo ...

