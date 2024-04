Genoa - la Juve prova il sorpasso all'Inter per Gudmundsson | pronta l'offerta al giocatore

(Di venerdì 19 aprile 2024) E` derby d`Italia per Albert. Il talento islandese del, protagonista di una stagione straordinaria coronata da 19 reti tra...

La storia a volte ripete se stessa. Anche nel calciomercato. dopo aver negli ultimi due anni prima prelevato in prestito e poi a titolo definitivo da... (calciomercato)

De Rossi vuole Chiesa: l’idea per rinforzare l’attacco - Il tecnico della Roma considera l'attaccante della Juventus, Chiesa, come rinforzo ideale per l'attacco del futuro.siamolaroma

Serie A: si riparte stasera con Genoa e Lazio-Programma 33^ giornata e classifica - Si gioca nel weekend la 33^ giornata del campionato di Serie A. LA CLASSIFICA. Di seguito il programma delle gare:Venerdì ore 18.30 Genoa-Lazio:Venerdì ore 20.45 Cagliari-Juventus:Sabato ore 18 Empoli ...goalsicilia

Probabili e indisponibili della 33ª: Immobile out e dubbio Lukaku | OneFootball - Quello che sta per iniziare è un turno intenso che potrebbe indirizzare il campionato a cominciare dallo scudetto che in caso di vittoria dell’Inter nel derby di lunedì contro il Milan si tingerà di ...onefootball