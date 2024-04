Generazione AnZia - che legame c' è tra ansia e dipendenze?

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 19 aprile 2024) Samuele ha iniziato con la cocaina da giovanissimo, non sopportava il controllo della famiglia, il confronto con gli altri, le aspettative. Quando gli chiedi cos'è per lui l'risponde che per lui va di pari passo con la poca autostima: "Puntavo a essere perfetto, inarrivabile". Samuele è uno dei ragazzi che abbiamo incontrato alla Casa del Giovane di Pavia, al centro di accoglienza: è in comunità per disintossicarsi, per ritrovare sé stesso, per gestire l'con le sue forze, senza l'uso di droghe. "L'è un'arma a doppio taglio per questi ragazzi - sottolinea Simone Feder, che ha seguito Samuele dal suo ingresso in comunità e che dirige la Casa del Giovane - lui ha saputo riconoscerla ma facendo un percorso".La cocaina è entrata nella vita di Samuele a 18 anni. Oggi è una delle sostanze più presenti nel mercato delle droghe ...